Глава ЦРУ предложил план по прекращению огня между Израилем и Палестиной

Директор ЦРУ Уильям Бернс выдвинул новый план, который должен остановить палестино-израильский вооруженный конфликт. Его слова приводит новостное издание Wall Street Journal.

В соответствии с планом, члены террористической группировки ХАМАС должны освободить 40 из более 100 заложников, удерживаемых в секторе Газа. В свою очередь, если условия будут выполнены, израильские власти обязаны будут выпустить 900 заключённых палестинцев, включая тех, кто отбывал наказание за террористическую деятельность.