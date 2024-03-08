В Афинах 8 тысяч студентов вышли на демонстрацию к греческому парламенту

В Афинах 8 тысяч демонстрантов шагали к зданию греческого парламента. Возмущённых студентов пыталась остановить полиция. Когда демонстрация зашла слишком далеко, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Девять человек из общей массы были задержаны.
Студенты выступили против законопроекта об частном высшем образовании. По их мнению, данное решение идёт вразрез с действующей конституцией, в которой четко прописано, что в стране предоставлять образовательные услуги могут только государственные учебные заведения.
В пятницу в ходе очередного пленарного заседания законопроект должен быть принят и вступить в законную силу.
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