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Глава МИД Греции заявил, что ситуация на Украине представляет международную угрозу
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:22

Глава МИД Греции заявил, что ситуация на Украине представляет международную угрозу

Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил на встрече в Брюсселе, что ситуация на Украине - это большая проблема, которую необходимо решить как можно раньше, так как она создает нестабильность для всего мира и представляет международную угрозу.

Герапетритис сообщил, что недавно устроил личную встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе встречи поднялся вопрос об оказании как можно более эффективной помощи и поддержки Украине.

3 апреля текущего года издание The New York Times в одной из статей написало, что страны Альянса подвергли большому сомнению создание фонда в размере 100 миллиардов долларов на помощь Украине.Известно, что денежные средства из данного фонда будут тратиться на поставку вооружения киевскому режиму на протяжении следующих пяти лет.

Сомнение стран-участников возросло в связи с тем, что у самого НАТО нет рычагов для привлечения финансов от членов военно-политического блока НАТО.

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