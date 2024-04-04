Глава МИД Греции заявил, что ситуация на Украине представляет международную угрозу

Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил на встрече в Брюсселе, что ситуация на Украине - это большая проблема, которую необходимо решить как можно раньше, так как она создает нестабильность для всего мира и представляет международную угрозу.
Герапетритис сообщил, что недавно устроил личную встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе встречи поднялся вопрос об оказании как можно более эффективной помощи и поддержки Украине.
3 апреля текущего года издание The New York Times в одной из статей написало, что страны Альянса подвергли большому сомнению создание фонда в размере 100 миллиардов долларов на помощь Украине.Известно, что денежные средства из данного фонда будут тратиться на поставку вооружения киевскому режиму на протяжении следующих пяти лет.
Сомнение стран-участников возросло в связи с тем, что у самого НАТО нет рычагов для привлечения финансов от членов военно-политического блока НАТО.
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