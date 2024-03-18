Карл III тяжело болен, но не умер, как сообщила официальная британская сторона

Канцелярия британского короля Карла III опровергла слухи о его смерти. 26 января престарелый король перенёс операцию на простату. В ходе операционного решения у монарха был обнаружен рак.
Сейчас он проходит специально подобранное для него лечение. К тому же он вернулся к своим рабочим обязанностям, сообщили в Букингемском дворце. Тип ракового заболевания так и не назван официальной британской стороной.
В связи со столь серьёзным заболеванием королю Великобритании пришлось временно приостановить свою публичную деятельность. Но не так давно состоялась его личная деловая встреча с британским премьером Риши Сунаком.
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