ВСУ обстреляли Донецк и Горловку.

С начала суток по Донецку и Горловке нанесли массивные удары. Также с 6:30 по Никитовскому району Горловки выпустили три ракеты. Также пострадал и Донецк. По Куйбышевскому и Киевскому районам нанесли удары с помощью трёх боевых снарядов.

Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Украины, украинские власти регулярно обстреливали город Донецк.

Горловка же считается промышленным регионом, где расположены химические и угледобывающие предприятия. Сам регион считался одним из самых густонаселённых районов Донецкой Народной республики. До начала самого вооружённого конфликта на Донбассе, население Горловки насчитывало 250 тысяч жителей.