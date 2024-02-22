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ВСУ продлжают обстрелы Донецка и Горловки
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:34

ВСУ продлжают обстрелы Донецка и Горловки

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку.

С начала суток по Донецку и Горловке нанесли массивные удары. Также с 6:30 по Никитовскому району Горловки выпустили три ракеты. Также пострадал и Донецк. По Куйбышевскому и Киевскому районам нанесли удары с помощью трёх боевых снарядов.

Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Украины, украинские власти регулярно обстреливали город Донецк.

Горловка же считается промышленным регионом, где расположены химические и угледобывающие предприятия. Сам регион считался одним из самых густонаселённых районов Донецкой Народной республики. До начала самого вооружённого конфликта на Донбассе, население Горловки насчитывало 250 тысяч жителей.

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