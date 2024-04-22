Комиссия по справедливой торговле Японии потребовала от Google изменить правила распространения цифровой рекламы, считая их нарушающими правила конкуренции.
Google согласилась внести необходимые изменения, чтобы избежать штрафов.
Речь идет об ограничениях, наложенных Google на компанию LINE Yahoo, включая просьбу прекратить распространение поисковой рекламы для мобильных устройств на порталах партнеров Yahoo. Google оправдала это действие, опасаясь потерять Yahoo как партнера. Однако японский регулятор считает такие действия недобросовестной торговлей, сообщает ТАСС.
Аэропорт в Индонезии возобновил работу после временного закрытия из-за извержения вулкана
Международный аэропорт города Манадо в Индонезии возобновил свою работу после временного закрытия из-за извержения вулкана Руанг.
Деятельность Армении в организации ОДКБ продолжается
Армения не участвует в работе секретариата ОДКБ, но официальных заявлений о приостановке членства не поступало. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Восприимчивость к чужому мнению повышает риски самоповреждений у девочек-подростков с РПП
Российские исследователи, впервые в своей работе, обнаружили, что чрезмерная восприимчивость к чужому мнению у девочек-подростков с расстройствами пищевого поведения (РПП) может повышать риски самоповреждений.
Ученые РФ рассказали, как и на кого охотились древние львы Западной Сибири
Ученые из Томского государственного университета и других институтов исследовали остатки ископаемых копытных на Западно-Сибирской равнине, обнаружив повреждения на задних конечностях.