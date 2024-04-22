Комиссия по справедливой торговле Японии потребовала от Google изменить правила распространения цифровой рекламы, считая их нарушающими правила конкуренции.

Google согласилась внести необходимые изменения, чтобы избежать штрафов.

Речь идет об ограничениях, наложенных Google на компанию LINE Yahoo, включая просьбу прекратить распространение поисковой рекламы для мобильных устройств на порталах партнеров Yahoo. Google оправдала это действие, опасаясь потерять Yahoo как партнера. Однако японский регулятор считает такие действия недобросовестной торговлей, сообщает ТАСС.