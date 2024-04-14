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Исследователи научили роботов играть в футбол
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:06

Исследователи научили роботов играть в футбол

Исследователи из DeepMind, подразделения Google, достигли значительных успехов в обучении роботов двигательным навыкам, демонстрируя их способность играть в футбол. Используя метод глубокого обучения с подкреплением, роботы были обучены обрабатывать неструктурированные данные, что позволило им принимать решения в реальном времени на основе окружающей обстановки.

В ходе обучения роботы успешно выполняли такие задачи, как поднятие после падения и забивание голов, а затем эти навыки были объединены для игры в футбол один на один. Роботы продемонстрировали улучшенные навыки в ударах ногами, защите, реакции на соперника и точной стрельбе по воротам. Этот подход позволил роботам проявлять нестандартное поведение, которое сложно предвидеть заранее. Планируется, что в будущем обучение будет продолжено на реальном игровом поле для ещё большей адаптивности поведения роботов, сообщает 4pda.

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