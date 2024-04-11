Google запустил Chrome Enterprise Premium, платный браузер, направленный на бизнес, который ищет продвинутые функции безопасности. Это новое предложение, объявленное на конференции Google Cloud Next в Лас-Вегасе, расширяет существующий набор Chrome Enterprise и ориентировано на организации, готовые инвестировать в улучшенные меры безопасности.
Chrome Enterprise Premium позиционируется как версия высшего уровня Chrome Enterprise, который доступен с 2017 года. В то время как первоначальный Chrome Enterprise, теперь называемый Chrome Enterprise Core, остается бесплатным, Premium-версия вводит несколько значительных усовершенствований, сосредоточенных на безопасности конечных точек.
Ключевые особенности Chrome Enterprise Premium включают корпоративные контроли для обеспечения выполнения политики, обновления программного обеспечения и управления расширениями. Кроме того, он поддерживает протоколы TCP, такие как RDP, SCP и SSH, улучшая его совместимость и универсальность для корпоративного использования. Браузер также предоставляет инсайты по безопасности, отчетность и возможности проведения следственных действий для всесторонней видимости в организации.
Одной из особенностей Chrome Enterprise Premium является упор на защиту от угроз и данных. Он предлагает предотвращение потери данных и контента, динамическую фильтрацию URL и категоризацию сайтов. Google внедряет искусственный интеллект для целей антивредоносной защиты и противофишинговой защиты, демонстрируя проактивный подход к кибербезопасности.
Эффективность браузера в предотвращении утечек данных подтверждается отзывом Ника Ревы, руководителя отдела корпоративной безопасности Snap, который сообщил о значительном снижении передачи контента, связанного с чувствительной информацией. Это подчеркивает полезность браузера в защите от потенциальных рисков, связанных с передачей чувствительных данных, особенно в новых технологиях, таких как платформы генеративного искусственного интеллекта.
Google ссылается на прогнозы Gartner о будущем значении корпоративных браузеров, подчеркивая их роль как основных платформ для доставки продуктивного и безопасного программного обеспечения на управляемых и неуправляемых устройствах. По данным Gartner, к 2030 году браузеры превратятся в комплексные платформы для распространения программного обеспечения, сбора информации, контроля доступа и обеспечения безопасной удаленной работы.
В отличие от своего бесплатного аналога, Chrome Enterprise Premium стоит $6 в месяц с пользователя и уже доступен для бизнеса, ищущего продвинутые решения безопасности для защиты своих цифровых активов и увеличения производительности рабочей силы.
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