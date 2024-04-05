Google предложила замену классическому формату изображений JPEG, представив новый формат под названием Jpegli. Jpegli представляет собой усовершенствованную версию JPEG, способную сжимать фотографии с высоким разрешением на 35% эффективнее.
Основные особенности нового формата включают полную совместимость с оригинальным JPEG, более четкое изображение и меньшее количество артефактов при сжатии, возможность кодирования изображений в 10 и более битах для более плавных переходов и градиентов, а также улучшенный алгоритм сжатия, который обеспечивает более быструю загрузку страниц в интернете.
Google планирует интегрировать Jpegli в свои продукты и поощрять его использование среди других разработчиков, причем внедрение этого формата не должно быть сложным из-за его совместимости с существующими стандартами, сообщает Playground.
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