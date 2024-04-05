Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.04.2024 : 92,4155
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.04.2024 : 100,1259
Google презентовала замену устаревшему JPEG
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:11

Google презентовала замену устаревшему JPEG

Google предложила замену классическому формату изображений JPEG, представив новый формат под названием Jpegli. Jpegli представляет собой усовершенствованную версию JPEG, способную сжимать фотографии с высоким разрешением на 35% эффективнее.

Основные особенности нового формата включают полную совместимость с оригинальным JPEG, более четкое изображение и меньшее количество артефактов при сжатии, возможность кодирования изображений в 10 и более битах для более плавных переходов и градиентов, а также улучшенный алгоритм сжатия, который обеспечивает более быструю загрузку страниц в интернете.

Google планирует интегрировать Jpegli в свои продукты и поощрять его использование среди других разработчиков, причем внедрение этого формата не должно быть сложным из-за его совместимости с существующими стандартами, сообщает Playground.

Мир

Если Кишинев объединится с Румынией, Гагаузия выйдет из Молдавии, заявила Гуцул

Если Кишинев объединится с Румынией, Гагаузия выйдет из Молдавии, заявила Гуцул

Так Гуцул отреагировала на слова премьер-министра Румынии о том, что в Молдавии живут румыны.

Читать полностью
Стало известно, что происходит с монетками, брошенными в фонтан Треви

Стало известно, что происходит с монетками, брошенными в фонтан Треви

Фонтан Треви в Риме привлекает туристов со всего мира, которые бросают в него монетки, следуя старинному ритуалу для возвращения в город или для загадывания заветных желаний.

Читать полностью

Общество

В 2025 году в России начнут массовое производство модулей жидкой ленты

В 2025 году в России начнут массовое производство модулей жидкой ленты

Массовое производство автоматизированных модулей жидкой ленты запустят в 2025 году

Читать полностью
Лауреатов ежегодной премии

Лауреатов ежегодной премии "Созидание" наградил губернатор Белгородской области

Лауреатами премии стали люди, которые добились ﻿серьезных профессиональных успехов и сумели остаться на своих местах в сложных условиях, продолжая помогать людям и региону.

Читать полностью

Новости