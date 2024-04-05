В Play Market обнаружен крипторазвод, и Google закрыла 87 приложений, разработанных двумя скамерами. Google потратила $75 000 на расследование, идентифицировав двух мошенников из Шэньчжэня и Гонконга.

Мошенники использовали фейковые приложения, имитирующие криптовалютные биржи и инвестиционные платформы, чтобы обмануть более ста тысяч пользователей. Каждый из пострадавших потерял от ста до десятков тысяч долларов.

Google подала на нарушителей в суд, однако компания напоминает, что проблемы с крипторазводом распространены не только в их магазине, но и в App Store, где недавно обнаружено фейковое приложение, укравшее $120 000. В конечном итоге, пользователи должны быть бдительны и внимательны к приложениям, даже при наличии модерации магазина, сообщает Wylsa.