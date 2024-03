Google сделала общедоступной Gemini 1.5 Pro - самую мощную нейросеть в мире

Новая версия нейросети способна обрабатывать до 1 млн токенов, что является ее ключевой особенностью. Работая с контекстным окном в 128 тыс. токенов (расширяемым до 1 млн), Gemini 1.5 Pro обладает высокой эффективностью в анализе данных, включая текст, видео и аудио. Она успешно прошла тестирование на обработку до 10 млн токенов.

С использованием архитектуры Transformer и MoE, нейросеть демонстрирует высокую точность в различных задачах, включая анализ исторических данных и поиск конкретных фрагментов текста. В тесте Needle In A Haystack (NIAH) она достигла 99% точности в выявлении данных в обширных текстах. Нейросеть также проявила способность к адаптивному обучению в бенчмарке Machine Translation from One Book (MTOB).

Gemini 1.5 Pro доступна для тестирования в интерфейсе AI Studio от Google. Хотя нейросеть понимает и может отвечать на русском языке, она пока не доступна в России. Информацию о доступности сервиса в других регионах можно найти на сайте компании, сообщает Газета.Ру.