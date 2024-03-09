Google Chrome внедряет возможность выхода из полноэкранного режима с помощью клавиши Esc

Это изменение позволит унифицировать процесс выхода из полноэкранного режима на разных операционных системах, что особенно полезно для пользователей, переключающихся между различными устройствами.
Новая функция уже доступна в тестовой версии Chrome Canary 124, но точные сроки её появления в стандартной версии браузера пока неизвестны. Однако в дальнейшем управление полноэкранным режимом станет доступным для всех пользователей Chrome, сообщает Ferra.Ru.
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