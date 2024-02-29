Google Pixel 8 был признан лучшим смартфоном 2023 года на выставке Mobile World Congress (MWC)

Награда, вручаемая GSMA, отмечает выдающуюся производительность, инновации и лидерство в индустрии смартфонов. Серия Pixel 8 конкурировала с такими смартфонами, как iPhone 15 Pro, OnePlus Open, Samsung Galaxy S23 и Samsung Galaxy Z Flip 5.
Отбор происходил строго и включал участие ведущих мировых независимых аналитиков, журналистов и авторитетных личностей.
Эта победа Google стала важной вехой, сместив двухлетнее доминирование Apple с iPhone 14 Pro и iPhone 13 Pro Max. Предыдущие модели серии Pixel также показывали высокий уровень, претендуя на главный приз, с Pixel 6 Pro в числе номинантов в 2021 году, сообщает Ferra.Ru.
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