Google Pixel 8 был признан лучшим смартфоном 2023 года на выставке Mobile World Congress (MWC)

Награда, вручаемая GSMA, отмечает выдающуюся производительность, инновации и лидерство в индустрии смартфонов. Серия Pixel 8 конкурировала с такими смартфонами, как iPhone 15 Pro, OnePlus Open, Samsung Galaxy S23 и Samsung Galaxy Z Flip 5.

Отбор происходил строго и включал участие ведущих мировых независимых аналитиков, журналистов и авторитетных личностей.

Эта победа Google стала важной вехой, сместив двухлетнее доминирование Apple с iPhone 14 Pro и iPhone 13 Pro Max. Предыдущие модели серии Pixel также показывали высокий уровень, претендуя на главный приз, с Pixel 6 Pro в числе номинантов в 2021 году, сообщает Ferra.Ru.