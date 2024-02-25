Google Pay прекращает работу в США 4 июня

Изучение этого явления рассказывает портал LiveScience. В отличие от крупных кошачьих, таких как львы, тигры и ягуары, которые не имеют этой особенности, у мелких кошек залысины перед ушами помогают им лучше слышать ультразвуковые сигналы грызунов, на которых они охотятся.