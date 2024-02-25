Google Pay прекращает работу в США 4 июня

Заменой Google Pay станет приложение Google Wallet. Новое приложение лишено некоторых функций предыдущего, таких как отправка денег друзьям и объединение различных банковских счетов для отслеживания операций.
Эксперты высказывают опасения по поводу уменьшения функционала.
Также отмечается заявление бизнесмена Илона Маска о "безумном расистском" программировании в Google из-за ошибки в нейросети Gemini, сообщает Общественная Служба Новостей.
Под льдами Антарктиды найдены следы древних гор и рек
Группа исследователей из Даремского университета обнаружила подо льдами Восточной Антарктиды артефакты древних гор и рек, возраст которых составляет 34 миллиона лет.
Ученые из Университета Пердью выяснили, что залысины перед ушами у кошек играют важную роль в их охоте
Изучение этого явления рассказывает портал LiveScience. В отличие от крупных кошачьих, таких как львы, тигры и ягуары, которые не имеют этой особенности, у мелких кошек залысины перед ушами помогают им лучше слышать ультразвуковые сигналы грызунов, на которых они охотятся.
Эксперты выделили полезные для здоровья свойства пищевой соды
Пищевая сода обладает шестью полезными свойствами для здоровья, как назвали эксперты.
Ученые выяснили, что вакцины от COVID-19 оказались опаснее, чем ранее считалось
Последние исследования на основе данных о здоровье 99 миллионов вакцинированных людей показали, что вакцины от COVID-19 могут вызывать более серьезные побочные эффекты, чем предполагалось ранее.