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Татьяна Голикова объяснила, почему резко выросло количество пострадавших в теракте в
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 14:02

Татьяна Голикова объяснила, почему резко выросло количество пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле"

По сегодняшним данным после теракта в "Крокусе" пострадало 360 человек, среди которых 11 детей. Госпитализировано ещё 92 жертвы теракта. 65 пациентов уже выписаны. В итоге медицинская помощь была оказана 205 людям.

Увеличивающееся количество пострадавших имеет собственное объяснение. Жертвы трагедии находились в состоянии аффекта, покидая место совершения теракта. Многие из них не сразу обращались к врачам. Некоторые пациенты приходили в больницы спустя какое-то время, об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

22 марта произошёл теракт в "Крокус Сити Холле". По разным данным погибло под обстрелами и в ходе возгорания от 139 до 144 человек.

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