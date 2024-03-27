Татьяна Голикова объяснила, почему резко выросло количество пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле"

По сегодняшним данным после теракта в "Крокусе" пострадало 360 человек, среди которых 11 детей. Госпитализировано ещё 92 жертвы теракта. 65 пациентов уже выписаны. В итоге медицинская помощь была оказана 205 людям.
Увеличивающееся количество пострадавших имеет собственное объяснение. Жертвы трагедии находились в состоянии аффекта, покидая место совершения теракта. Многие из них не сразу обращались к врачам. Некоторые пациенты приходили в больницы спустя какое-то время, об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
22 марта произошёл теракт в "Крокус Сити Холле". По разным данным погибло под обстрелами и в ходе возгорания от 139 до 144 человек.
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