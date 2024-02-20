Гладков рассказал в соцсетях о новом виде мошенничества

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своём аккаунте в соцсетях, что мошенники начали рассылать голосовые сообщения от его имени и его голосом. Появился новый вид мошенничества: подделывание голосов публичных людей.

До этого мошенники часто работали с текстовыми документами и подделывали подписи. Сейчас же они научились имитировать чужие голоса c помощью новейших программ.

Сам Гладков заявил, что никогда не использует для связи голосовые сообщения. Он сказал, что всю поступающую информацию от чиновников необходимо уточнять через проверенные и официальные каналы связи.