Сбер представляет обновление своего искусственного интеллекта

Сбер представил значительное обновление своего искусственного интеллекта, GigaChat, утверждая, что модели GigaChat Pro и GigaChat Lite стали более умными и мощными во всех ключевых метриках. Разработчики расширили и улучшили обучающие датасеты, что привело к повышению качества ответов в областях экономики, права и медицины. Также модели значительно улучшили свои навыки создания изображений с использованием Kandinsky, основываясь на знаниях реальных редакторов и художников.

Дополнительно, размер контекста искусственного интеллекта был увеличен вдвое, а максимальный объем загружаемого текста теперь составляет 12 страниц формата А4. Появилась возможность формировать векторное представление текстов в GigaChat API, что используется для оценки смысловой схожести текстов, повышения точности ответов и упрощения решения задач поиска и классификации информации.

Вице-президент по цифровым поверхностям "Салют" Сбербанка, Денис Филиппов, подчеркнул, что распространение искусственного интеллекта в жизни становится все более заметным, а Сбер стремится предоставить пользователям генеративных языковых моделей более совершенный инструмент для автоматизации бизнеса и повышения производительности, сообщает Газета.Ру.