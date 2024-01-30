Сбер представляет обновление своего искусственного интеллекта

Сбер представил значительное обновление своего искусственного интеллекта, GigaChat, утверждая, что модели GigaChat Pro и GigaChat Lite стали более умными и мощными во всех ключевых метриках. Разработчики расширили и улучшили обучающие датасеты, что привело к повышению качества ответов в областях экономики, права и медицины. Также модели значительно улучшили свои навыки создания изображений с использованием Kandinsky, основываясь на знаниях реальных редакторов и художников.
Дополнительно, размер контекста искусственного интеллекта был увеличен вдвое, а максимальный объем загружаемого текста теперь составляет 12 страниц формата А4. Появилась возможность формировать векторное представление текстов в GigaChat API, что используется для оценки смысловой схожести текстов, повышения точности ответов и упрощения решения задач поиска и классификации информации.
Вице-президент по цифровым поверхностям "Салют" Сбербанка, Денис Филиппов, подчеркнул, что распространение искусственного интеллекта в жизни становится все более заметным, а Сбер стремится предоставить пользователям генеративных языковых моделей более совершенный инструмент для автоматизации бизнеса и повышения производительности, сообщает Газета.Ру.
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