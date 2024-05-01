В ходе протестов перед парламентом Грузии в связи с рассмотрением нового законопроекта был избит глава оппозиционной партии Леван Хабеишвили

Недавно в Тбилиси прошла акция протеста перед парламентом Грузии в связи с рассмотрением законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", в ходе которой спецназ и сотрудники правопорядка разгоняли демонстрантов слезоточивым газом и водометами, а также избили оппозиционера Левана Хабеишвили.

В акции принимал участие лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили. Его избил спецназ. При этом МВД Грузии прокомментировало ситуацию следующим образом, заявив, что Хабеишвили препятствовал исполнению обязанностей сотрудников полиции.

Также известно, что в ходе разгона протестующих 63 человека были задержаны, а среди полицейских 6 пострадавших.

Фото: Georgian Wikipedia/Alsandro