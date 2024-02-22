Заслуженный футбольный тренер Артур Жорже скончался

Бывший тренер Московского клуба ЦСКА Артур Жорже скончался. Причина смерти неизвестна.

Бывший главный тренер ЦСКА Артур Жорже умер в возрасте 79 лет. Причины смерти неизвестна.

Помимо карьеры главного тренера "армейского" клуба с 2003 по 2004 год, он возглавлял клуб «Порту» и множества других футбольных объединений. Именно под руководством этого человека клуб ЦСКА выиграл Суперкубок России в 2004 году.

Артур Жорже также был главным тренером ряда сборных: Португалии, Швейцарии, Камеруна. Также именно он привёл "Порту" к первой в истории клуба победе в соревновании Кубка европейских чемпионов в 1987 году.