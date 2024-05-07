Geely представила новый электрический кроссовер Galaxy E5 в линейке Galaxy, который будет продаваться не только в Китае, но и на мировом рынке. Построенный на платформе SEA, он имеет длину 4,6 метра с колесной базой 2,75 метра и внешне напоминает Galaxy E8 с гладкими линиями кузова и C-образными светодиодными линиями на переднем бампере.

Внутри модель оснащена передовой операционной системой Flyme Auto, панорамной крышей, вентиляцией и подогревом сидений, а также новейшими системами безопасности и электронными помощниками.

Базовая версия Galaxy E5 будет заднеприводной, с электромотором мощностью 218 л. с., но позже появятся и другие модификации, включая полноприводную версию. Официальная премьера запланирована на вторую половину 2024 года, а продажи начнутся в начале 2025 года, сообщает Motor.

Фото: commons.wikimedia.org/Zoerides (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)