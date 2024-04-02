Geely представила обновленную версию кроссовера Monjaro для российского рынка

Новая модель Geely получила обновленный дизайн, особенно в отделке салона и деталях экстерьера. Версии Luxury и Flagship предлагают новое сочетание материалов, включая черную экокожу и замшу. Комплектация Exclusive предлагает новый цвет кузова — матовый серый Lomo Grey, а также ряд эксклюзивных опций, включая 20-дюймовые диски и специальные элементы отделки.
Несмотря на обновления, цена Geely Monjaro остается прежней и начинается от 4 694 990 рублей. Компания также предлагает специальные условия при покупке в кредит и по программе Trade-in, с минимальной стоимостью от 4 037 990 рублей, сообщает Российская Газета.
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