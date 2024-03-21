Эксперты проанализировали недостатки мотора Geely Monjaro и Tugella

Эксперты "За рулем" проанализировали двигатель Geely JLH-4G20TDB, устанавливаемый на кроссоверах Tugella FY11 и Monjaro KX11, пользующихся популярностью в России. Несмотря на прогрессивную конструкцию, в этом двигателе обнаружен ряд недостатков.

Первым замеченным минусом является нежесткий блок цилиндров с открытой рубашкой охлаждения, предназначенный для атмосферных моторов до 100 лошадиных сил. Однако, с увеличением мощности до 238 лошадиных сил, цилиндры постепенно деформируются под нагрузкой, что сокращает ресурс мотора, особенно при повышенных нагрузках или перегреве.

Второй недостаток заключается в плохой переносимости некачественного топлива. Двигатель требует использования высококачественного бензина (АИ-95, в жару — АИ-98 или АИ-100), чтобы избежать выхода из строя свечей и каталитического нейтрализатора.

Сложные условия эксплуатации сокращают ресурс ремня ГРМ до 80 тысяч километров, хотя он должен прослужить 120 тысяч. Рекомендуется использовать оригинальные запчасти и не экономить на их замене.

Двигатель Geely не имеет автоматических компенсаторов тепловых зазоров, что требует регулировки ближе к 100 тысячам километров. Он также нуждается в высококачественном маловязком моторном масле (0W-20), меняемом раз в 10 000 километров.

Нагар на клапанах на впуске является еще одним техническим недостатком, который рекомендуется устранить после окончания гарантийного периода.

Частые течи сальников коленчатого вала также являются проблемой для владельцев. Это сложный процесс замены, требующий значительных затрат в автосервисе.

Наконец, неудобная конструкция масляного фильтра, требующего специального ключа для отворачивания, представляет риск обливания маслом при обслуживании.

Эксперты рекомендуют владельцам этих кроссоверов принимать во внимание вышеупомянутые недостатки при планировании обслуживания и эксплуатации мотора Geely JLH-4G20TDB, сообщает Российская Газета.