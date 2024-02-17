Geely представила цены на свой новый семиместный кроссовер Okavango

Доступны две комплектации: Luxury и Flagship, по цене от 3 млн 449 тыс. 990 рублей и 3 млн 599 тыс. 990 рублей соответственно. Подробности о запуске продаж будут объявлены дополнительно.
Экстерьер Okavango отличается массивной вертикальной решеткой радиатора, оригинальным дизайном светодиодных фар и задних фонарей. Под капотом установлен 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 200 л. с. в сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Салон кроссовера просторен и гибок в трансформации, с возможностью перестановки сидений для увеличения грузового пространства. Размеры автомобиля составляют 4 860 мм в длину, 1 910 мм в ширину и 1 770 мм в высоту, с колесной базой 2825 мм.
Главные конкуренты Okavango на рынке России — трехрядные кроссоверы мейнстрим-сегмента, в частности, Chery Tiggo 8 PRO. Однако отсутствие полного привода может стать недостатком для некоторых покупателей, считает руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев, сообщает Автостат.
Skoda представила обновленную версию своего популярного лифтбека Octavia
Изменения затронули внешний дизайн и функциональные возможности.
Шольц: НАТО не будет направлять своих бойцов на помощь Украине
Канцлер объяснил причины такого решения.
РФ восстановит производство автомобилей Aurus в бизнес-сегменте на территории бывшего завода Toyota в Петербурге
Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что первые экземпляры промышленной сборки ожидаются к концу 2024 года. Производство будет осуществляться совместно с иностранными партнерами, а модельный ряд будет включать не менее четырех моделей.
Автоэксперт Константинов рассказал, может ли современный мотор пройти миллион километров
Павел Константинов, директор департамента механического ремонта в "Люкс" АГ "Авилон", отмечает, что этот рубеж прежде всего реалистичен для магистральных грузовиков, но современные двигатели легковых автомобилей также имеют потенциал при правильном обслуживании и вождении.