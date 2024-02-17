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Geely представила цены на свой новый семиместный кроссовер Okavango
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:12

Geely представила цены на свой новый семиместный кроссовер Okavango

Доступны две комплектации: Luxury и Flagship, по цене от 3 млн 449 тыс. 990 рублей и 3 млн 599 тыс. 990 рублей соответственно. Подробности о запуске продаж будут объявлены дополнительно.

Экстерьер Okavango отличается массивной вертикальной решеткой радиатора, оригинальным дизайном светодиодных фар и задних фонарей. Под капотом установлен 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 200 л. с. в сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Салон кроссовера просторен и гибок в трансформации, с возможностью перестановки сидений для увеличения грузового пространства. Размеры автомобиля составляют 4 860 мм в длину, 1 910 мм в ширину и 1 770 мм в высоту, с колесной базой 2825 мм.

Главные конкуренты Okavango на рынке России — трехрядные кроссоверы мейнстрим-сегмента, в частности, Chery Tiggo 8 PRO. Однако отсутствие полного привода может стать недостатком для некоторых покупателей, считает руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев, сообщает Автостат.

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