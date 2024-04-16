Турция заявила о необходимости сдерживания Израиля в его военных действиях в секторе Газа

В понедельник глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с шейхом Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил о необходимости сдерживания Израиля в его военных действиях против Газы.
Один из известных турецких журналистов и политических обозревателей правительственного турецкого СМИ Ханде Фырат пишет, что Биньямин Нетаньяху старается отвлечь внимание остального мира от ситуации в Газе, но все прекрасно понимают суть данной проблемы.
Остановить Израиль и их вооружённые формирования можно только путём сплочение восточных, западных государств вокруг общей проблемы. Вопрос необходимо решить как можно скорее, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта между израильской и палестинской сторонами.
Олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже зажжен в Греции
Олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже зажжен в Греции.
ХАМАС согласился отпустить заложников в количестве 100 человек с условием заключения договора о перемирии
Израильская сторона настаивает на освобождении всех детей, матерей, которые находятся в числе 80 заложников у радикального движения ХАМАС. Как сообшается, ХАМАС согласился отпустить около 50 человек.Переговоры касательно освобожденных заложников все еще ведутся.
Врач Курганская указала на признаки дефицита коллагена в коже
Желаете определить, эффективен ли ваш текущий уход за кожей или стоит пересмотреть подход? Врач-дерматолог Наталья Курганская рассказала, как простыми методами можно проверить уровень коллагена в коже.
Начался прием заявок на премию Eventiada Awards 2024
Заявки на премию принимаются в категориях рекламы и маркетинговых коммуникаций, корпоративных и бизнес-коммуникаций, устойчивого развития и ESG, персональных номинаций, а также молодежных номинаций.