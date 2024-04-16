Турция заявила о необходимости сдерживания Израиля в его военных действиях в секторе Газа

В понедельник глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с шейхом Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил о необходимости сдерживания Израиля в его военных действиях против Газы.

Один из известных турецких журналистов и политических обозревателей правительственного турецкого СМИ Ханде Фырат пишет, что Биньямин Нетаньяху старается отвлечь внимание остального мира от ситуации в Газе, но все прекрасно понимают суть данной проблемы.

Остановить Израиль и их вооружённые формирования можно только путём сплочение восточных, западных государств вокруг общей проблемы. Вопрос необходимо решить как можно скорее, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта между израильской и палестинской сторонами.