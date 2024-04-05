В Газе погибли семь гуманитарных работников из World Central Kitchen

Семь работников World Central Kitchen погибли под израильскими обстрелами. Удары пришлись по автомобилям, за которыми прятались сотрудники WCK.

Официальный представитель армии Израиля сделал подробное заявление, что гуманитарные работники выжили после первого взрыва автомобиля, но потом обстрелам подверглись еще три машины, в связи с чем погибло семь человек, которые находились в секторе Газа с мирной целью.

World Central Kitchen - это некоммерческая организация, которая оказывает помощь продовольственного характера. Сама организация берет свое начало в 2010 года, когда была основана для оказания гуманитарной помощи по всему миру после землетрясения в Гаити и урагана "Харви". Штаб-квартира WCK находится в Вашингтоне, США, округ Колумбия.