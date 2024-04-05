В Газе погибли семь гуманитарных работников из World Central Kitchen

Семь работников World Central Kitchen погибли под израильскими обстрелами. Удары пришлись по автомобилям, за которыми прятались сотрудники WCK.
Официальный представитель армии Израиля сделал подробное заявление, что гуманитарные работники выжили после первого взрыва автомобиля, но потом обстрелам подверглись еще три машины, в связи с чем погибло семь человек, которые находились в секторе Газа с мирной целью.
World Central Kitchen - это некоммерческая организация, которая оказывает помощь продовольственного характера. Сама организация берет свое начало в 2010 года, когда была основана для оказания гуманитарной помощи по всему миру после землетрясения в Гаити и урагана "Харви". Штаб-квартира WCK находится в Вашингтоне, США, округ Колумбия.
Байден позвонил израильскому премьеру и призвал прекратить боевые действия в отношении Газы
Американский лидер Джо Байден позвонил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху. В ходе данного телефонного разговора Байден заявил, что осуждает действия израильских военных.
От акций израильских банков решил избавиться фонд Ирландии из-за ситуации в Палестине
Всего упоминается пять банков Израиля - "Апоалим", "Леуми", "Дисконт", "Мизрахи-Тфахот" и "Первый международный банк".
Уже идет работа над пятой частью серии фильмов "Матрица"
В работу ушла пятая часть кинофраншизы "Матрица". Продолжение культовых фильмов снова возглавит Лана Вачовски, но на этот раз в качестве исполнительного продюсера. Уже известно, кто займёт место режиссёра - им станет Дрю Годдард. Режиссёр начал свою карьеру в кино с ленты ужасов "Хижина в лесу" 2011 года.
Ученые провели связь между типом личности и стилем бега
Исследователи из спортивной лаборатории Volodalen провели исследование, которое предполагает наличие корреляции между стилем бега и особенностями личности.