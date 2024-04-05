Последнее обновление One UI 6.1 для флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23 привело не только к внедрению новых функций, но и к серьезным проблемам. Пользователи сообщают о нескольких негативных последствиях, включая некорректную работу сканера пальца и неотзывчивость сенсорного экрана на касания пальцами.
Несмотря на то, что некоторые устройства продолжают распознавать стилус S Pen, большинство пострадавших вынуждены были вернуться к предыдущей версии прошивки, чтобы решить проблему. Эта проблема касается ограниченного числа устройств и кажется связанной именно с последним обновлением, так как откат на предыдущую версию восстанавливает нормальную работу устройства, сообщает Mobiltelefon.Ru.
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