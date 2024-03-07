Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.03.2024 : 90,3412
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.03.2024 : 98,2017
Тюменский филармонический оркестр представит публике масштабный концерт, посвященный Юрию Гагарину
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:03

Тюменский филармонический оркестр представит публике масштабный концерт, посвященный Юрию Гагарину

Тюменский филармонический оркестр подготовит грандиозный концерт ко дню космонавтики, представляющий собой историю жизни Юрия Гагарина. Сам концерт будет приурочен ко дню рождения выдающегося советского лётчика и первого человека в космосе. В оркестре будут задействованы 150 артистов.

Это будет целая эпопея, посвящённая всем периодам жизни и этапам профессиональной карьеры Гагарина. На сцене будет играть не только оркестровая музыка, но и будут представлены балетные танцы. 15-летняя балерина исполнит роль Валентины - жены выдающегося космонавта.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что такие проекты крайне важны в контексте нынешней политики нашей страны, когда особое внимание обращается на достижения и традиции российской истории.

Мир

Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД

Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД

Под прикрытием образовательных и культурных обменов на деле проекты были нацелены на рекрутирование "агентов влияния".

Читать полностью
Журналист Карлсон анонсировал разбор речи Байдена

Журналист Карлсон анонсировал разбор речи Байдена

Байден все чаще попадает в неловкие ситуации и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки.

Читать полностью

Общество

В Пензенский области задержали курьера с 1,7 килограммом героина

В Пензенский области задержали курьера с 1,7 килограммом героина

В Пензенской области задержали женщину, имевшую при себе 1,7 килограмм героина, об этом сообщило управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области.

Читать полностью
Сбербанк оштрафован на 200 тыс. руб. из-за звонков робота-коллектора

Сбербанк оштрафован на 200 тыс. руб. из-за звонков робота-коллектора

До этого штраф был уменьшен в четыре раза, но в результате апелляции, суд восстановил первоначальный размер штрафа.

Читать полностью

Новости