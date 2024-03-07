Тюменский филармонический оркестр представит публике масштабный концерт, посвященный Юрию Гагарину

Тюменский филармонический оркестр подготовит грандиозный концерт ко дню космонавтики, представляющий собой историю жизни Юрия Гагарина. Сам концерт будет приурочен ко дню рождения выдающегося советского лётчика и первого человека в космосе. В оркестре будут задействованы 150 артистов.

Это будет целая эпопея, посвящённая всем периодам жизни и этапам профессиональной карьеры Гагарина. На сцене будет играть не только оркестровая музыка, но и будут представлены балетные танцы. 15-летняя балерина исполнит роль Валентины - жены выдающегося космонавта.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что такие проекты крайне важны в контексте нынешней политики нашей страны, когда особое внимание обращается на достижения и традиции российской истории.