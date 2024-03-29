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Предсказать точную дату релиза GTA 6 слишком проблематично на данный момент, сказал Джейсон Шрайер
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:12

Предсказать точную дату релиза GTA 6 слишком проблематично на данный момент, сказал Джейсон Шрайер

Игровой журналист Джейсон Шрайер пока не видит причин, почему игра от студии Rockstar games "GTA 6" должна выйти с задержкой. По мнению журналиста, все игры могут быть подвержены задержке перед самим релизом.

Над одной игрой работает порой несколько тысяч человек: одни занимаются физикой, другие поиском багов в игровой системе, третьи работают с актерами озвучки и др.

Журналист подметил, что даже если GTA 6 разрабатывалась бы гладко и без проблем, то все равно было бы практически невозможно предсказать точную дату выхода данного проекта в игровых магазинах и маркетплейсах.

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