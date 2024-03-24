GAC Motor планирует ввести на российский рынок автомобили под брендом Aion

Электромобили будут представлены под суббрендом Aion, включая модели Aion S, Aion ES, Aion Y Plus, Aion LX и Anion.
На данный момент эти модели еще не доступны на российском рынке, однако они уже зарегистрированы в базе ФИПС. В третьем квартале текущего года также ожидается появление новой модели GAC GS3 на рынке России, сообщает Российская Газета.
Исследование голландских и британских ученых подтвердило, что употребление кофе снижает риск рецидива рака кишечника
Люди, страдающие от рака кишечника и употребляющие от двух до четырех чашек кофе в день, имеют меньше шансов столкнуться с возвращением болезни, а также у них заметно снижается вероятность умереть от других причин.
Google выпустила Android 15 Developer Preview (DP) 2, включающее поддержку спутниковой связи
Обновление позволяет приложениям определять использование спутникового подключения и предоставляет функциональность для отправки СМС и ММС через спутниковую связь.
Нутрициолог Гусакова выделила способы смягчения острой пищи во рту
Нутрициолог Вероника Гусакова предоставляет эффективные советы по снятию дискомфорта, вызванного употреблением острой пищи. Она утверждает, что "потушить пожар" во рту можно простыми продуктами, такими как молоко, йогурт, сладкие напитки или лимон.
Эксперт Геллер подчеркнул важность защиты паролей на смартфонах и компьютерах от утечки
Эксперт в области информационных технологий Артём Геллер рекомендует использовать программы для управления паролями, позволяющие создать единый мастер-пароль для безопасного доступа ко всем остальным паролям.