GAC Motor планирует ввести на российский рынок автомобили под брендом Aion

Электромобили будут представлены под суббрендом Aion, включая модели Aion S, Aion ES, Aion Y Plus, Aion LX и Anion.

На данный момент эти модели еще не доступны на российском рынке, однако они уже зарегистрированы в базе ФИПС. В третьем квартале текущего года также ожидается появление новой модели GAC GS3 на рынке России, сообщает Российская Газета.