Китайский GAC Aito Y признан самым популярным минивэном в мире по итогам 2023 года

За прошлый год было продано 4,4 млн автомобилей сегмента MPV, из которых на GAC Aito Y пришлось 235,7 тыс. машин. Продажи этой модели за последний год выросли вдвое, составив 97% по сравнению с 2022 годом.

На втором месте оказался Kia Carnival с 150,2 тыс. проданных машин, а на третьем — Toyota Sienna с 146,7 тыс. проданных машин. Maruti, индийская марка, заняла четвертое и пятое места с семиместным Maruti Eeco (136 тыс. машин) и Maruti Ertiga (130 тыс. машин) соответственно, сообщает Газета.Ру.