Государства клуба G7 форсируют усилия, чтобы обязать другие страны соблюдать установленный "большой семёркой" потолок стоимости на российской нефти и нефтепродуктов, сообщается в обнародованном коммюнике по итогам встречи министров финансов входящих в объединение участников.
В документах саммита прямо указано, что страны G7 продолжат ужесточать режим соблюдения потолка цен на топливо из РФ и будут вводить санкции против тех, кто участвует в "обманных практиках" при транспортировке нефти из нашей страны.
Помимо этого, делегаты уточнили, что их страны готовы продолжать вводить ограничения в отношении России, "в том числе - чтобы снижать доходы РФ от продажи энергоносителей, и чтобы снижать ее возможности добывать энергоресурсы в будущем". Также министры финансов заявили о важности введения дальнейших санкций против структур, поддерживающих российский ВПК.
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