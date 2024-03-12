Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.03.2024 : 90,8818
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.03.2024 : 99,3561
В московском кинотеатре
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 21:15

В московском кинотеатре "Художественный" пройдут показы фильмов на французском языке

В московском кинотеатре "Художественный" пройдут показы зарубежных фильмов на французском языке.

Мероприятие приурочено к дням Франкофонии в России, которые проходят в период с 20 по 26 марта. У зрителей появится возможность увидеть разные кинокартины французского, бельгийского, швейцарского и канадского производства.

Все фильмы будут демонстрироваться на большом экране с французской звуковой дорожкой с русскими субтитрами. Покажут всего девять лент, являющихся представителями разных направлений и жанров в киноискусстве.

Мир

Оператор

Оператор "Северных потоков" хочет отсудить 400 млн евро у страховщиков проекта

В тексте иска указаны примерные стоимости работ по удалению воды и стабилизации газопроводов.

Читать полностью
Президент Румынии Клаус Йоханнис хочет возглавить НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис хочет возглавить НАТО

Один из членов блока, Венгрия уже заявила, что не поддержит кандидатуру Рютте.

Читать полностью

Общество

Российский фильм

Российский фильм "Вызов" показали в центральном пекинском кинотеатре

В одном из центральных пекинских кинотеатров был показан российский фильм "Вызов" за авторством Клима Шипенко. Уже 15 марта российский блокбастер про врача, спасающего жизни на космической станции, выйдет в широкий прокат по всему Китаю.

Читать полностью
На Кубани открылся Международный фестиваль белорусского кино

На Кубани открылся Международный фестиваль белорусского кино

Впервые на Кубани пройдёт Международный фестиваль белорусского кино. Кинопоказ был открыт белорусской лентой на тему жизни зубров за авторством белорусского режиссёра Игоря Бышнева.

Читать полностью

Новости