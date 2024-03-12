В московском кинотеатре "Художественный" пройдут показы фильмов на французском языке

В московском кинотеатре "Художественный" пройдут показы зарубежных фильмов на французском языке.
Мероприятие приурочено к дням Франкофонии в России, которые проходят в период с 20 по 26 марта. У зрителей появится возможность увидеть разные кинокартины французского, бельгийского, швейцарского и канадского производства.
Все фильмы будут демонстрироваться на большом экране с французской звуковой дорожкой с русскими субтитрами. Покажут всего девять лент, являющихся представителями разных направлений и жанров в киноискусстве.
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