В московском кинотеатре "Художественный" пройдут показы фильмов на французском языке

В московском кинотеатре "Художественный" пройдут показы зарубежных фильмов на французском языке.

Мероприятие приурочено к дням Франкофонии в России, которые проходят в период с 20 по 26 марта. У зрителей появится возможность увидеть разные кинокартины французского, бельгийского, швейцарского и канадского производства.

Все фильмы будут демонстрироваться на большом экране с французской звуковой дорожкой с русскими субтитрами. Покажут всего девять лент, являющихся представителями разных направлений и жанров в киноискусстве.