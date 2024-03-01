Глава французского МИДа заявил, что Франция не будет воевать на территории Украины

Глава МИДа Франции Стефан Сежурне заявил, что французская армия не будет воевать на территории Украины.

Сежурне отметил, что незачем французским солдатам погибать за Украину, так как изначально были установлены конкретные рамки: не допустить победы России, но при этом не принимая участия в боевых действиях.

Рядовые французские граждане твёрдо настаивают, что не хотят подвергать опасности своих детей и мужей.

Глава МИДа добавил, что французам не стоит переживать, так как власти Франции делают все необходимое, чтобы избежать любых вооружённых решений с участием французской армии в зоне вооруженного конфликта на Украине.