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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:25

Французская официальная сторона не пригласила Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Радиостанция Europe 1 передала информацию, что французские власти намерены пригласить Россию для того, чтобы отметить 80 лет со дня высадки союзных войск в Нормандии, произошедшей 6 июня 1944 года.

Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что официальных приглашений на данное мероприятие со стороны французских властей не было сделано.

Ранее в 2014 году российский лидер Владимир Путин участвовал в столь знаковом памятном историческом мероприятии, когда президентом Франции был Франсуа Олланд. Олланд заявил в том году, что солдаты Красной армии внесли огромный и бесценный вклад в победу над нацистской Германией.

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