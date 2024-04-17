Французская официальная сторона не пригласила Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Радиостанция Europe 1 передала информацию, что французские власти намерены пригласить Россию для того, чтобы отметить 80 лет со дня высадки союзных войск в Нормандии, произошедшей 6 июня 1944 года.
Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что официальных приглашений на данное мероприятие со стороны французских властей не было сделано.
Ранее в 2014 году российский лидер Владимир Путин участвовал в столь знаковом памятном историческом мероприятии, когда президентом Франции был Франсуа Олланд. Олланд заявил в том году, что солдаты Красной армии внесли огромный и бесценный вклад в победу над нацистской Германией.
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Речь идет о продуктах, коды маркировок на которых не считываются.