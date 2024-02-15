Бастующие фермеры Франции сравнили свой протест с революцией.

В эфире телеканала BFMTV один из фермеров Фредерик прямолинейно сказал, что они решили назвать свою демонстрацию революцией, так как они - крестьяне бедствуют, а король их не слышит. Королем фермеры назвали французского лидера Макрона, который сидит у себя в замке Шамбор и не обращает на их реальные проблемы никакого внимания.

Фермеры бастуют по нескольким причинам, по их же мнению: запрет на использования большого количества воды для ирригации, огромные цены на дизельное топливо и финансовый рост на сельскохозяйственное производство.

По словам фермеров, пока их потребности не будут удовлетворены, они и дальше будут перекрывать автотрассы тракторами и забрасывать навозом здания префектуры.