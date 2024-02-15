Бастующие фермеры Франции сравнили свой протест с революцией.

В эфире телеканала BFMTV один из фермеров Фредерик прямолинейно сказал, что они решили назвать свою демонстрацию революцией, так как они - крестьяне бедствуют, а король их не слышит. Королем фермеры назвали французского лидера Макрона, который сидит у себя в замке Шамбор и не обращает на их реальные проблемы никакого внимания.
Фермеры бастуют по нескольким причинам, по их же мнению: запрет на использования большого количества воды для ирригации, огромные цены на дизельное топливо и финансовый рост на сельскохозяйственное производство.
По словам фермеров, пока их потребности не будут удовлетворены, они и дальше будут перекрывать автотрассы тракторами и забрасывать навозом здания префектуры.
Американским ученым впервые удалось провести успешный термоядерный синтез с приростом энергии
Этот прорыв приближает человечество к реализации бесконечного источника энергии. Подходы к термоядерному синтезу включают магнитный и инерциальный методы, исследования которых демонстрируют потенциал увеличения эффективности системы с увеличением температуры плазмы.
На дне Марианской впадины обнаружена удивительная находка
Ученый-океанолог рассказала об удивительной находке на дне Марианской впадины в самом глубоком месте Земли. Вместе с коллегами она обнаружила пустую бутылку из-под пива, опущенную на глубину более 10,9 километра в Тихом океане, с неповрежденной этикеткой.
Эксперт "За рулём" провел обзор Toyota RAV4 третьего поколения на вторичном рынке
Кузов автомобиля стойко сопротивляется коррозии, однако возрастные проблемы, такие как "рыжики" и вздутие краски, могут возникнуть у машин старше десяти лет. Электрика остается надежной, хотя после 130-150 тысяч км может потребоваться ремонт генератора.
Ученые доказали пользу рыбы в контроле уровня холестерина
Ученые из Университета Колорадо провели исследование с участием 41 добровольца, чтобы изучить влияние употребления рыбы на здоровье. В ходе эксперимента участники, страдающие избыточным весом или ожирением, следовали средиземноморской диете и употребляли по две порции лосося в неделю.