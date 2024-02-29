Германия и Франция вступила в конфликт, кто больше оказывает поддержки Украине

Между лидерами двух европейских стран Шольцем и Макроном возрастает напряжение, которое уже перетекает во вражду.

Об этом пишет издание Politico. Шольц считает заявления французского президента слишком жесткими и радикальными, но при этом пустыми, так как Франция по сути мало что предпринимает в рамках помощи Украине.

Основной пласт поддержки лежит на Берлине. По данным Германии, немецкое руководство выделило уже 17 миллиардов евро на помощь киевскому режиму, а французская сторона потратила на те же нужды 640 миллионов евро.

Французские власти возмущены подобными заявлениями своих немецких коллег. Они считают, что их помощь намного действенней, так как поставка французского оружия более объемная, чем у немцев.