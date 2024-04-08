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Во Франции вводятся штрафы за пропуск приема у врача
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:09

Во Франции вводятся штрафы за пропуск приема у врача

Франция планирует ввести штраф в пять евро для пациентов, которые пропускают врачебные приемы, заявил премьер-министр Габриэль Атталь. Этот штраф направлен на решение проблемы 27 миллионов назначенных консультаций, которые ежегодно не проводятся из-за отсутствия пациентов. Штраф должен помочь снять давление с системы здравоохранения.

Мера, входящая в более широкую стратегию по преодолению растущих требований, потенциально освободит от 15 до 20 миллионов приемов для других пациентов.

Штраф, вступающий в силу с 1 января, будет взиматься с тех, кто не является на прием или предоставляет уведомление менее чем за 24 часа. Врачи сами будут оценивать, можно ли освободить пациентов от штрафа за пропуск приема по каким-либо уважительным причинам.

Кроме того, усилия по смягчению дефицита врачей включают увеличение числа студентов, обучающихся по медицинским специальностям, до 16 000 человек к 2027 году. Однако влияние этих мер может ощутиться лишь к 2035 году из-за длительных периодов обучения.

Другие реформы включают пилотный проект, позволяющий записываться на консультации к специалистам без направления от общего врача. В то время как критики утверждают, что эти действия могут не полностью решить проблемы здравоохранения, чиновники подчеркивают необходимость срочного улучшения доступа к медицинской помощи, что является одной из ключевых проблем для французских граждан.

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