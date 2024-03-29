В России стартовали продажи среднеразмерного пикапа Foton Tunland G7

Автомобиль оснащен двухлитровым дизельным двигателем мощностью 163 л. с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, обладает полным приводом и полезной нагрузкой до 905 кг.

Основные характеристики включают длину 5340 мм и колесную базу 3110 мм. Список опций включает сиденья с подогревом, кожаную обивку, мультимедийную систему, камеру кругового обзора, климат-контроль и бесключевой доступ. Кроме того, автомобиль оснащен комплексом систем помощи водителю, включая предупреждение о лобовом столкновении и контроль полосы движения. Начальная цена составляет 3,56 млн рублей, а самая дорогая комплектация доступна за 3,8 млн рублей, сообщает Газета.Ру.