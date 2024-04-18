Названная 60th Anniversary, юбилейная версия доступна в ограниченном тираже — всего 1965 экземпляров, отсылающих к году выпуска первого Mustang. Отличия от стандартного спорткара заключаются в декоративных элементах, сохраняя под капотом стандартный пятилитровый V8 мощностью 480 л. с.
Специальные черты включают в себя уникальную решетку радиатора, хромированные рамки, значки 5.0 и декоративные полоски с надписью 60 years. Для этой версии предусмотрены также особые колесные диски и специальная плашка в салоне. Цвета кузова могут быть белым, красным или синим, с различными вариантами полосок по бокам и интерьера. Двигатель V8 может быть в сочетании как со шестиступенчатой "механикой", так и с 10-диапазонным автоматом.
Цена данной специальной версии будет объявлена при появлении Mustang 2025 модельного года, сообщает Motor.
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