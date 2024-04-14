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Ford представил самый совершенный Focus в истории марки
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:36

Ford представил самый совершенный Focus в истории марки

Ford представил свой новейший автомобиль — Focus ST Edition, который стал самым передовым в истории марки. Он выделяется ярким цветом Azura с черными акцентами High Gloss Black и интерьером, украшенным синим цветом Motion Blue и карбоновым декором.

Автомобиль оснащен 2,3-литровым бензиновым турбомотором EcoBoost мощностью 280 л. с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Основные изменения затронули подвеску, включая регулируемую подвеску KW Automotive с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом и специальные настройки для трассы Нюрбургринг Нордшляйфе. Автомобиль уже доступен к заказу у европейских дилеров марки, хотя компания Ford не сообщила о тираже или сроках производства, сообщает За Рулем.

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