В России появятся китайские коммерческие автомобили Ford Transit Custom

Автомобили Ford Transit Custom будут предложены российским перевозчикам в переднеприводном исполнении, оснащенные турбомоторами 2.0 и доступными в бензиновой и дизельной версиях.

Цена на Ford Transit Custom начинается от 3,5 млн рублей. Они будут конкурировать на рынке с отечественными грузовыми автомобилями "Соболь NN", стоимость которых начинается от 3,17 млн рублей, сообщает Газета.Ру.