В России появятся китайские коммерческие автомобили Ford Transit Custom

Автомобили Ford Transit Custom будут предложены российским перевозчикам в переднеприводном исполнении, оснащенные турбомоторами 2.0 и доступными в бензиновой и дизельной версиях.
Цена на Ford Transit Custom начинается от 3,5 млн рублей. Они будут конкурировать на рынке с отечественными грузовыми автомобилями "Соболь NN", стоимость которых начинается от 3,17 млн рублей, сообщает Газета.Ру.
Захарова предупредила Финляндию о последствиях размещения у себя американского ядерного оружия
Безопасность желающих принять американское ядерное оружие стран северной Европы не укрепится, а пострадает.
Масштабы работы российской разведки обеспокоили Запад
Западные спецслужбы считают, что российская разведывательная деятельность сейчас так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны.
Стало известно, что пациентов будут активно приглашать пройти диспансеризацию
Министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о новом требовании к первичному звену здравоохранения, согласно которому медицинские организации должны активно приглашать на диспансеризацию граждан, не обследовавшихся более двух лет.
"Медиакоммуникационный союз" готовится к разработке обновленной версии антипиратского реестра в РФ
Эксперты издания отмечают, что существующее программное обеспечение ограничивает возможность добавления новых участников в реестр. В ближайшее время планируется выбрать исполнителей для разработки новой системы.