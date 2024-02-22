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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 17:49

Бразильские футболисты оказались в больнице после матча

Автобус бразильского футбольного клуба забросали камнями и петардами, из-за чего шестеро футболистов попали в больницу.

Матч "Ресифи" и "Форталезой" завершился ничьей. Игра закончилась со счётом 1:1. Когда автобус с футболистами клуба "Форталезой" выехал, их встретила разъяренная толпа, держа наготове камни и петарды. В результате: шесть футболистов попали в больницу с легкими травмами. Ранения в основном пришлись по голове из-за разбитых стекол и камней.

Одним игрокам наложили швы, другому сделали снимок головы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

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