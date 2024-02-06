Американские ученые выяснили как просмотр изображений влияет на прием пищи

Исследование, опубликованное в журнале Appetite, выявило, что просмотр изображений с аппетитными блюдами параллельно с приемами пищи, особенно с фастфудом, усиливает чувство голода.

В эксперименте с 63 участниками установлено, что 15 минут просмотра фотографий еды вызывают увеличение желания пищи, что не наблюдалось при просмотре другого контента. Участники, сначала предпочитавшие фастфуд, после просмотра картинок с ним, перешли к более здоровому питанию, такому как птица и овощные салаты.

Это исследование указывает на потенциальную опасность просмотра пищевого контента, так как это может нарушить нормальное пищевое поведение и привести к ожирению.