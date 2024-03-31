Производитель электрокаров Fisker объявил о грандиозных скидках перед предстоящим банкротством

Компания прекратила производство из-за финансовых проблем и собирается распродать складские запасы, включая кроссоверы Ocean, чтобы попытаться урегулировать свои обязательства.
Однако, клиенты выразили негодование по поводу значительных скидок, которые составляют почти половину стоимости машин. В результате базовая версия автомобиля стоит теперь $27,299 (скидка $14,000), а флагманская версия — $39,799 (скидка $40,000).
Несмотря на опасения клиентов о гарантии и сервисной поддержке, компания сосредоточена на попытке сделать свою модель самым дешевым новым электромобилем в Северной Америке, сообщает Motor.
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