Производитель электрокаров Fisker объявил о грандиозных скидках перед предстоящим банкротством

Компания прекратила производство из-за финансовых проблем и собирается распродать складские запасы, включая кроссоверы Ocean, чтобы попытаться урегулировать свои обязательства.

Однако, клиенты выразили негодование по поводу значительных скидок, которые составляют почти половину стоимости машин. В результате базовая версия автомобиля стоит теперь $27,299 (скидка $14,000), а флагманская версия — $39,799 (скидка $40,000).

Несмотря на опасения клиентов о гарантии и сервисной поддержке, компания сосредоточена на попытке сделать свою модель самым дешевым новым электромобилем в Северной Америке, сообщает Motor.