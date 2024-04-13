Недавнее исследование ученых предполагает, что замена красного мяса на пищевую рыбу в рационе питания может предотвратить 750 000 смертей ежегодно к 2050 году. Рыбы, такие как сельдь, сардины и анчоусы, богаты питательными веществами, такими как омега-3 жирные кислоты, и имеют меньший углеродный след по сравнению с красным мясом.
В настоящее время значительная часть улова пищевых рыб используется для производства рыбной муки и рыбного масла для рыбоводства. Переход к диете с большим количеством пищевых рыб может быть особенно полезен для стран с низким и средним уровнем дохода, где эти рыбы доступны по доступной цене и распространены заболевания, связанные с диетой.
Исследование предлагает четыре сценария включения рыбы в рацион, причем приоритет отдается регионам с низким потреблением рыбы, что приносит наибольшую пользу здоровью. Несмотря на потенциальные препятствия, такие как чрезмерный вылов рыбы и культурное принятие, политические меры могут помочь реализовать преимущества пищевых рыб.
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