Возгорание Известия-холла

В Москве полностью ликвидирован пожар Известия-холла. Самому возгоранию дали средний уровень сложности из пяти возможных. Есть данные, что обрушился купол. Пожар мог перейти на другие строения, но вовремя сработали сотрудники пожарной службы.
Имеются сведения, что огонь перешёл на три здания во дворе. Пожарники сделали все, чтобы предотвратить переход пламени на остальные здания.
Также для большей безопасности была перекрыта станция Московского метрополитена «Пушкинская». Часть Тверской улицы и Тверского бульвара были огорожены доя безопасности жителей города.
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