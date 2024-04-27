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Самол﻿ет Finnair не смог приземлиться в аэропорту Тарту из-за радиопомех
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:02

Самол﻿ет Finnair не смог приземлиться в аэропорту Тарту из-за радиопомех

Самолет Finnair не смог приземлиться в аэропорту Тарту вчера, и вернулся в Финляндию, сообщило эстонское СМИ. Лайнер выполнял рейс AY 1045, и в работе посадочной системы самолета возникли сбои, в частности, в системе навигации GPS. Это не позволило аэробусу совершить посадку.

Дело в том, что "Тарту — один из немногих аэропортов, где для захода на посадку требуется исключительно сигнал GPS, поэтому посадка не удалась", — сообщили в авиакомпании Finnair.

К сведению, именно в эти дни на Солнце были зафиксированы мощные вспышки, которые пришли на Землю в виде магнитной бури и могли оторазиься на работе космических систем навигации.

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