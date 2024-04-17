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Финляндия и Эстония закрывают свои КПП и порты для России
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 15:12

Финляндия и Эстония закрывают свои КПП и порты для России

Финляндия закрыла пересечение транспортных пунктов на границе с РФ. Это же сделала и Эстония в отношении своих КПП на границе с Россией.

Финляндские власти пошли, по их же словам, на подобные действия, чтобы избежать сильного наплыва беженцев на свою территорию. Но пешеходная линия, пролегающая через Ивангород на границе с Эстонией, работает штатно. Также были закрыты для морских судов пункты в Хаапасаари, порту Нуйямаа и Сантио.

Что же касается эстонских властей, то они с мая собираются на ночное время суток закрывать ряд своих КПП (контрольно-пропускной пункт), находящихся на границе с Россией.

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