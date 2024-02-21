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В Финляндии хотят навсегда закрыть два КПП на границе с Россией
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:48

В Финляндии хотят навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

Руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией — КПП "Париккала" и "Инари" в городе Лиекса. Эта инициатива пришла после нескольких лет приостановки работы этих пунктов — "Париккала" из-за санкций ЕС, а "Инари" из-за прекращения импорта древесины.

В начале 2000-х годов действовало более десятка переходов между Финляндией и Россией, однако с тех пор их количество постоянно сокращалось, сообщает Газета.Ру.

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