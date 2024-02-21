В Финляндии хотят навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

Руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией — КПП "Париккала" и "Инари" в городе Лиекса. Эта инициатива пришла после нескольких лет приостановки работы этих пунктов — "Париккала" из-за санкций ЕС, а "Инари" из-за прекращения импорта древесины.
В начале 2000-х годов действовало более десятка переходов между Финляндией и Россией, однако с тех пор их количество постоянно сокращалось, сообщает Газета.Ру.
Американские ученые обнаружили связь между употреблением красного вина и риском развития рака
Практика показала, что многие люди регулярно употребляют вино, считая его полезным. Однако последние исследования подтверждают негативное воздействие вина на сердечно-сосудистую систему.
Dacia представила новое поколение своего наиболее доступного электрокара в Европе, Dacia Spring
Новая модель представляет собой глубоко модернизированную версию предшественника, с более взрослым внешним видом, усиленным стилем марки и акцентом на молодежные детали.
Ученые продолжают поиск гипотетической Девятой Планеты во внешних пределах Солнечной системы
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