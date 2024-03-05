На экраны России вышел любопытный фильм "Границы безумия"

На экраны российских кинотеатров выйдет фильм режиссёра-дебютанта Алехандро Рохаса, который ранее работал оператором в ряде картин.
По сюжету фильма "Границы безумия" двое супругов приезжают в аэропорт США по иммиграционным визам. Но после того, как герои проходят паспортный контроль, происходит нечто невразумительное и странное.
Их отправляют в комнату для допроса, где один за другим следователи начинают допрашивать главных героев. В комнате для допроса нет ни окон, ни еды, ни воды, только серые давящие стены и дознаватели со своими жёсткими вопросами. Вопросы настолько личные, что порой касаются подробностей интимной жизни супружеской пары.
Фильм вышел на экраны России 29 февраля 2024 году.
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